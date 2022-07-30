Непричастность HIMARS легко доказать, ведь каждый выстрел и цель попадания надежно документируются.

В Центре стратегических коммуникаций выделили 7 целей, которые преследовали военные РФ, уничтожая украинских пленных в оккупированной Оленовке Донецкой области.

Об этом Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщает в телеграмме.

"Заявления российской стороны о якобы украинский обстрел барака системами M142 HIMARS и демонстрация обломков ракеты, якобы найденных на месте убийства, является сознательной ложью и фабрикованием доказательств", - говорится в сообщении.

В Центре стратегических коммуникаций отмечают, что непричастность HIMARS легко доказать, ведь каждый выстрел и цель попадания надежно документируются. Точность поражения целей HIMARS заверена успехами Вооруженных сил Украины в уничтожении тыловых военных объектов россиян.

Есть достаточные основания утверждать, что убийство военнопленных в Оленовке было умышленным и заранее запланированным российской стороной, что мало последующие семь целей:

Дискредитацию политического руководства Украины фальшивыми обвинениями в "преступном приказе" и ошибочности политического решения о сдаче в плен гарнизона "Азовстали".

Дискредитацию ВСУ фальшивыми обвинениями в исполнении "преступных приказов" или же в профессиональной некомпетентности в определении и точности поражения целей.

Дискредитацию западных поставок оружия для Украины.

Скрытую казнь военнослужащих полка "Азов".

Уничтожение свидетелей и жертв пыток украинских военнопленных.

Деморализацию украинского общества шокирующей новостью.

Подрыв боевого духа ВСУ и воли к сопротивлению (преступление совершено одновременно с распространением видео о садистскую расправу над украинским пленным).

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 июля прогремел взрыв на территории бывшей исправительной колонии в пгт Оленовка на временно оккупированной территории Донецкой области. В результате было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь".

Сразу после взрыва Россия обвинила ВСУ в обстреле исправительной колонии. По данным российской стороны, погибло более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно. Украинские силовые структуры заявили, что взрыв в Еленовке был российским террористическим актом, с целью сокрытия военных преступлений, дискредитации Вооруженных сил Украины, срыва поставки оружия. Они требуют от Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста немедленно отреагировать на теракт и направить на территорию колонии инспекционную миссию.

По данным украинской разведки, теракт совершили наемники из состава ЧВК "Вагнера" (лига) по личному указанию номинального владельца указанной ЧВК - Евгения Пригожина.

В связи с терактом в Оленовке президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул необходимость четкого юридического признания России государством-спонсором терроризма.

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