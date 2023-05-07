Террорист подчеркнул, что "Вагнеру", вероятно, дали нужные боеприпасы, отобрав у других подразделений оккупантов.

Террорист Игорь Стрелков-Гиркин прокомментировал заявления главаря "Вагнера" о том, что его наемникам якобы дали снаряды, прикрыли фланги и дали карт-бланш на любые действия в Бахмуте, назначив "смотрящим" от Минобороны РФ генерала Сергея Суровикина.

Как отметил Гиркин в своем телеграмм-канале, у него претензии ко всей этой "цирковой компании". Террорист напомнил, что Суровикин "отметился гениальной деэскалацией из-под Киева, а затем "непростым решением" - сдал Херсон". Вместе с тем, ненавистные Пригожину Шойгу и Герасимов "никуда не делись". Характеристике Пригожина Гиркин уделил больше внимания.

"Сам Пригожин-недобахмутский - признанный мастер "мясных штурмов", сумевший продвинуться ценой огромных неоправданных потерь примерно на 15-20 километров за полгода. То есть-воевать продолжат так же бездарно и кроваво, как раньше. Разве что - у кого-то заберут даже те крохи боеприпасов, что давали раньше, чтобы передать их бойцам Черного Клоуна (из которого рьяно "лепят и лепят Наполеона", да вот беда - не получается никак, поскольку материал-г*вно...)", - отметил Гиркин.

При этом он заявил, что теперь нет никакого значения, "дожмут" оккупанты Бахмут. Эта "победа" разве что важна для будущей политической карьеры самого Пригожина.

"Скоро нас будут бить. Поскольку избить врага у нас за зимне-весеннюю кампанию "не получилось от слова совсем", - заявил он.

Пригожин передумал уходить из Бахмута

5 мая главарь ЧВК "Вагнера" пригрозил, что его боевики покинут Бахмут 10 мая из-за катастрофической нехватки снарядов. В своем заявлении он жестко "наехал" на Минобороны РФ.

Впоследствии он заявил, что "Вагнер" в Бахмуте якобы заменят боевики Рамзана Кадырова.

Однако сегодня стало известно, что после заявления главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о выходе его боевиков из Бахмута ему пообещали предоставить необходимые боеприпасы. Похоже, после такого заявления главарь "Вагнера" не будет выводить своих наемников из Бахмута, как обещал ранее.

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