Эти сценарии были разработаны еще в апреле во время первого скопления российских войск вблизи украинской границы.

Внештатный советник главы Офиса президента по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны Алексей Арестович заявил, что Украина имеет девять сценариев обороны, которые обеспечены материально и организационно и постоянно совершенствуются.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова на ICTV", отвечая на вопрос ведущего о том, как в офисе президента видят ситуацию со скоплением российских войск вблизи украинской границы и события, которые развиваются на польско-белорусской границе.

"В офисе оценивают должным образом состояние и уровень опасности... государство понимает, по крайней мере ОП понимает, и президентская вертикаль действует соответственно", - отметил советник председателя ОП.

Арестович добавил, что, по его мнению, как военного обозревателя, что "как только рука первого мигранта взялась за забор белорусской границы, то началась масштабная операция".

Читайте такжеУкраинская армия находится в постоянной готовности оборонятся - МинобороныОн считает, что Польшу "раздражают" по заданию российских и белорусских спецслужб, чтобы якобы создать внутри Евросоюза управленческий кризис.

"Однако главной мишенью является Украина", - сказал советник председателя ОП.

По словам Арестовича, обострение ситуации на Донбассе и активизация российских войск возможна или на рождественские праздники, или в случае начала спецоперации Китая против Тайваня, ведь западным партнерам в таком случае будет трудно одновременно реагировать на эти два события.

"Мы целиком и полностью понимаем опасность. Еще в апреле, когда была первая концентрация (российских войск недалеко от украинской границы - УНИАН), было осуществлено сценарное планирование. Девять сценариев обороны страны с апреля существуют и обеспечены и материально, и организационно. И они постоянно совершенствуются", - рассказал он.

Российские войска у границы Украины

Как сообщал УНИАН, 31 октября в американском издании The Washington Post вышла статья, в которой говорилось об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Отмечалось, что эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

Также в начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что РФ сосредоточила у границ Украины и на оккупированных территориях группировки войск численностью 90 тыс. лиц.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен предупредил, что Российская Федерация совершит серьезную ошибку, если попытается захватить новые территории в Украине, как сделала это в 2014 году, когда захватила Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

15 ноября главы МИД Франции и Германии в своем заявлении заверили, что в случае начала масштабных военный действий Российской Федерации против Украины, РФ столкнется с тяжелыми последствиями и будет вынуждена заплатить высокую цену.

Автор: Антонина Доломанжи