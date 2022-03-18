Масштабы разрушения и потери устанавливаются.

В пригороде Запорожье оккупанты из "смерчей" обстреляли военный полигон и завод рядом, возник пожар.

Об этом заявил представитель Запорожской областной военной администрации, полковник ВСУ Иван Арефьев.

По его словам, около 8:00 в пригороде Запорожья из реактивных систем залпового огня "Смерч" оккупанты совершили массовый обстрел военного полигона и одного из заводов и прилегающего к нему карьера.

"В результате чего возник пожар на территории завода. Масштабы разрушения и потери устанавливаются. В настоящее время пожар локализован и ликвидируется силами ГСЧС", - отметил Арефьев.

Как сообщал УНИАН, Запорожье принимает переселенцев из восточных регионов. В частности, сегодня в Донецкой области эвакуация происходить из Мариуполя в Запорожье.

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