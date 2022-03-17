Вчера в результате обстрела колонны из Мариуполя пострадали пять человек - трое в тяжелом состоянии.

В Запорожье готовы принять еще около 30 тысяч человек.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

"У Запорожья сейчас есть потенциал и запасы продовольствия для приема около 30000 человек", - отметил он.

Старух отмечает, что вчера в Запорожье встретили колонны из Мариуполя и Бердянска. По его словам, произошло "позорное событие, в результате обстрела колонны пострадали пять человек. Погибших нет, трое в тяжелом состоянии".

Старух рассказал, что вечером встретили организованную колонну из Бердянска - приехали "15 автобусов с бердянцами и мариупольчанами, в том числе детьми из интернатов в сопровождении владыки Луки". Он отметил, что дети из интернатов отправлены дальше, во Львов и за границу.

Напомним, 24 февраля 2022 года РФ начала войну против независимой Украины и устроила в стране настоящий террор. Русские обстреливают из тяжелого вооружения мирные украинские города, убивая гражданское население, в том числе детей и женщин.

После начала российского вторжения цивилизованные страны ввели санкции против РФ. Ограничения касались обращения валюты в стране, долговых обязательств, санкций против российских банков и др. Курс рубля всего за две недели войны взлетел почти в 4 раза. Аналитики прогнозируют экономике РФ дефолт в апреле этого года.

Мировые производители и бренды начали массово уходить с российского рынка РФ. Хотя некоторые международные компании до сих пор продолжают там работать и платить налоги стране-агрессору, которые она направляет на убийство украинцев.

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