Гетман о Великой Новоселке: Враг почти замкнул 'кольцо', ситуация угрожающая

Между "клещами" вокруг населенного пункта расстояние в 2 километра, отметил офицер запаса.

Между двумя российскими группировками возле Великой Новоселки остается менее 2 км. Об этом заявил майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в эфире Еспресо.

"Относительно Великой Новоселки, угроза есть, потому что там остается до двух километров между двумя российскими группировками, которые обходят с северо-востока и юго-запада. Враг почти замкнул "кольцо", там небольшое расстояние между этими российскими "клещами". Конечно, в нашем командовании сделали выводы, видят, что ситуация угрожающая. Если надо будет отходить, то готовится определенное боевое распоряжение - приказы на отход, что является наиболее организационно и тактически сложной операцией, если сравнивать с наступательными действиями или действиями в обороне", - отметил Гетьман.

Майор запаса отметил, что вокруг ситуации в Великой Новоселке есть противоречивая информация, но он надеется, что украинское командование не допустит окружения.

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"Однако, несмотря на то, какое сейчас есть давление на военнослужащих, что военные что-то не так делают, допускают ошибки, поэтому их нужно осуждать - такая тенденция не очень мотивирует людей, которые ведут боевые действия, потому что определенные шаги требуют риска. Ведь боевые действия связаны с риском, нельзя спланировать операцию, которая на 100% пройдет по плану. Обычно бывают нюансы, из-за которых и нужно принимать оперативные решения при ведении боевых действий. Невозможно все просчитать, тем более, что враг тоже готовится", - добавил он.

Великая Новоселка - какая ситуация вокруг поселка

Напомним, как заявлял представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов, ситуация возле поселка Великая Новоселка Донецкой области остается "сложной".

По его словам, оккупанты хотят окружить ее, ВСУ пытаются не допустить этого, "и на этот счет есть определенные планы":

"Чтобы держать ситуацию на контроле, в нашей зоне ответственности был главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Были рассмотрены определенные варианты решения этой ситуации".

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