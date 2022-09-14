Глава ОВА призвал местных держаться подальше от таких объектов и следить за сигналами тревоги.

В Николаеве в течение дня возможны обстрелы объектов тепло и электрогенерации.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"В течение дня по объектам тепло и электро генерации возможны обстрелы в г. Николаев", - отметил он.

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Ким призвал местных держаться подальше от таких объектов и следить за сигналами тревоги.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате удара оккупантов по инфраструктурному объекту во многих районах города исчезло электро - и водоснабжение.

Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что российские оккупанты нанесли удара по ТЭЦ - 5 в Харькове.

По состоянию на утро 12 сентября электроснабжение в Харькове восстановили практически во всех районах.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается помешать нам направить возможности Украины так, чтобы стабилизировать ситуацию в Европе.

Советник Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал удар оккупантов по Харьковской ТЭЦ-5. Он призвал украинцев не паниковать. По его словам, украинская энергетика имеет достаточно большой запас прочности.

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