Обстрел вызвал пожар на автозаправочной станции и в гаражном кооперативе в Никополе.

Российские оккупанты обстреляли Никопольщину, один человек ранен.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Всю ночь били по Никопольщине... Россияне обстреляли три громады -Никопольскую, Марганецкую и Мировскую. Больше всего пострадал Никополь. Там ранен 39-летний мужчина. Он в больнице. Состояние средней тяжести", - отметил он.

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В городе повреждены восемь многоэтажных и частных домов, несколько магазинов, мебельная фабрика, гостиница, автобусная остановка, газопровод и электросети.

"Российские снаряды вызвали пожар на автозаправочной станции и в гаражном кооперативе. Пожарные пламя уже укротили", - сообщил Резниченко.

Он добавил, что в Марганецкой и мирской громадах обошлось без пострадавших.

Удар по Днепру 25 октября

Как сообщал УНИАН, 25 октября россияне нанесли удары по Днепру. На одну из местных АЗс упали обломки вражеской ракеты и вызвал пожар.

Ракетный удар уничтожил АЗС и машины, стоявшие на ее территории. Впоследствии стало известно, что во время атаки погибли два человека, среди которых беременная женщина, заживо сгоревшая в автомобиле.

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