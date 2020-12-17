За прошедшие сутки на Донбассе оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня.
Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба Операции Объединенных сил в Facebook.
«За прошедшие сутки, 16 декабря, российско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня. На разных участках ответственности украинских бригад враг провоцировал наших воинов неприцельными обстрелами в течение всех суток», - говорится в сообщении.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» два обстрела были зафиксированы вблизи Водяного на Приазовье. Здесь враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и ручных противотанковых гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» было зафиксировано одно нарушение прекращения огня недалеко от населенного пункта Шумы. Здесь противник также применил станковые и ручные противотанковые гранатометы.
«Огневые провокации российско-оккупационных войск не несли угрозы для наших воинов, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет», - добавили в штабе.
С начала текущих суток, 17 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, вблизи Водяного оккупанты вели огонь из миномета 82-го калибра, подствольного гранатомета и ручного противотанкового гранатомета.
«Провокация противника не представляла угрозы для наших воинов, огонь не открывался», - сообщили в штабе. Боевых потерь и ранений нет.
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