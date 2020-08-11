В штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе за сутки: украинские бойцы на обстрелы не отвечают

Вражескую провокацию зафиксировали в районе Красногоровки.

За прошедшие сутки на Донбассе боевики в очередной раз не смогли соблюсти режим прекращения огня.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба ООС.

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"Одну вражескую провокацию из стрелкового оружия зафиксировали у Красногоровки. Неприцельный выстрел не нес угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Подразделения Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника ", - уточнили в командовании, добавляя, что боевых потерь в рядах Объединенных сил нет.

С начала суток 11 августа обстрелов в районе ООС не зафиксировано.

Перемирие на Донбассе: что известно

С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Договоренность о перемирии была достигнута участниками Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе 22 июля.

В СНБО накануне заявили, что режим тишины в Донбассе сохраняется уже более двух недель.

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