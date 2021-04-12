Она заверила, что Украина не планирует наступление на оккупированные территории Донбасса.

С начала 2021 года на Донбассе погибли 26 украинских военных.

Читайте такжеНа режиме прекращения огня на Донбассе "крест не поставили" - АрестовичОб этом сообщила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в программе "Взгляд с Банковой" телеканала "Дом".

Она заверила, что Украина не планирует наступление на оккупированные территории Донбасса.

"Но другое дело - это Россия. Весь мир сегодня говорит о скоплении российских войск у украинской границы. Вдоль восточной границы уже сконцентрировано 40 тыс. российских военных, столько же в оккупированном Крыму. А теперь вопрос: Может ли Россия наступать? Да, и мы это видели в 2014 году. Но оценивать ситуацию нужно трезво, поддаваться панике и усугублять положение - это такая же глупость, как недооценивать реальность угрозы", - сказала она.

Мендель напомнила, что в июле 2020 года были достигнуты новые договоренности по прекращению огня на Донбассе. Однако этой зимой возобновились активные обстрелы.

"За пол года, которые соблюдали режим тишины, было всего пять погибших с нашей стороны. А уже в этом году, за чуть более трех месяцев погибли 26 украинских военных. Эта печальная статистика показывает, что пусть хоть хрупкий, но все же баланс был нарушен", - сказала она.

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Автор: Людмила Жерновская