Раненым оказана медицинская помощь, их состояние стабильное.

Российско-оккупационные войска обстреляли позиции ВСУ вблизи Горловки, ранены два украинских военных.

Читайте такжеОккупанты на Донбассе 9 раз нарушили режим тишины, украинские военные открывали огонь в ответОб этом сообщает Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе в Facebook.

«Сегодня, 21 декабря, около 08:00 в результате обстрела со стороны противника были ранены двое военнослужащих ВСУ в районе н.п. Горловка Донецкой области», - говорится в сообщении.

Отмечается, что раненым оказана медицинская помощь, их состояние стабильное.

Украинской стороной СЦКК был задействован координационный механизм: введен режим тишины, выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлена и направлена нота на СММ ОБСЕ.

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С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Российские оккупанты регулярно совершают обстрелы позиций украинских военных, которые, по оценке штаба ООС, имеют провокационную цель.

30 октября участники ТКГ раз договорились соблюдать режим прекращения огня.

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Автор: Константин Гончаров