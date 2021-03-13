Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.

В районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования РФ с начала суток шесть раз нарушили режим тишины.

Читайте такжеНа Донбассе снайпер боевиков застрелил украинского военногоОб этом пресс-центр штаба ООС сообщает в вечерней сводке по состоянию на 17.00. «В течение текущих суток, 13 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня», - сказано в сводке.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток», недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В этом же направлении, применив беспилотник, вооруженные формирования Российской Федерации сбросили над позициями Объединенных сил два выстрела ВОГ-17.

Вблизи населенного пункта Пески российско-оккупационные войска обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

На действия российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.

Кроме того, украинская сторона СЦКК сообщает о нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников. В частности, значительное скопление военной техники оккупантов свидетельствует о намерениях и в дальнейшем осуществлять провокации вдоль линии разграничения. Наращивание вооружений и сосредоточение военной техники в районе полигонов является прямым доказательством проведения обучения и боевого слаживания подразделений российско-оккупационных войск, отметили в штабе.

Также было зафиксировано проведение российскими наемниками инженерных работ по расширению оборонительных позиций в районе Донецкого аэропорта в направлении линии разграничения.

Вместе с тем на блокпосту вблизи населенного пункта Кременец наемник вооруженных формирований РФ на 50 минут задержал патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, который ехал в направлении Донецка.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируема украинскими воинами, отметили в штабе.

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Автор: Виктория Токарева