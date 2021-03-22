С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим тишины на Донбассе.
Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба Операции Объединенных сил по состоянию на 17:00.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенного пункта Пески, российско-оккупационные войска открывали огонь по позициям украинских военнослужащих из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм.
Неподалеку от Богдановки оккупанты обстреливали позиции защитников Украины из автоматических станковых гранатометов.
Вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, вооруженные формирования РФ осуществили обстрел, используя гранатометы различных систем. В пригороде Тарамчука - огонь вели из крупнокалиберных пулеметов.
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Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил в результате вражеских обстрелов нет.
На обстрелы российско-оккупационных войск защитники Украины открывали ответный огонь.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации через украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон были уведомлены представители миссии ОБСЕ.
В сообщении также отмечается, что за текущие сутки саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям разминировали почти 2 га территории и передали на уничтожение 103 взрывоопасных предмета.
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