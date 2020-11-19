Ответный огонь украинские военные они не открывали.

За прошедшие сутки, 18 ноября, на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны пророссийских боевиков.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"В районе населенного пункта Марьинка враг применил стрелковое оружие. Выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому ответный огонь они не открывали", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток, 19 ноября, нарушений режима тишины, который начал действовать 27 июля 2020 года, не зафиксировано.

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Война на Донбассе: нарушение перемирия со стороны боевиков

С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Российские оккупанты регулярно совершают обстрелы позиций украинских военных, которые, по оценке штаба ООС, имеют провокационную цель.

В частности, 30 октября в 00:28 противник совершил обстрел с направления Пикузы на Водяное, используя АГС и подствольные гранатометы. В результате обстрела погибли два военнослужащих ВС Украины. Это были морские пехотинцы сержант Бондарюк Владимир Владимирович и старший сержант Старостин Михаил Григорьевич.

30 октября участники ТКГ раз договорились соблюдать режим прекращения огня.

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Автор: Александр Топчий