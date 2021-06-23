Сводная абордажная группа специальных операций провела совместную тренировку, во время которой отработала абордажные действия на британском эсминце.

Силы специальных операций Украины, Великобритании и США провели совместную тренировку на британском эсминце Defender Королевского Военно-морского флота, находящегося в Черном море.

Об этом Минобороны Украины информирует в Facebook.

Сводная абордажная группа специальных операций провела совместную тренировку, во время которой отработала абордажные действия на британском эсминце. Абордажные действия заключаются в неожиданном для противника захвате судна. Также абордажные действия используются для освобождения кораблей от пиратов, пояснили в Минобороны.

Отмечается, что операторы 73-го морского центра Сил спецопераций им. кошевого атамана Антона Головатого достойно вошли в международную семью SOF и показали, что в любой момент готовы к проведению совместных операций с США и Британией.

Как сообщал УНИАН, 18 июня в одесский порт вошли британский эсминец HMS Defender и фрегат ВМС Нидерландов HNLMS Evertsen F805.

Сегодня, 23 июня, в Министерстве обороны РФ заявили, что российские военные корабли открыли предупредительную стрельбу по эсминцу ВМС Великобритании Defender у берегов оккупированного Россией Крыма.

Также, по данным Минобороны России, бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание для остановки якобы нарушения российской "государственной границы" в Черном море.

В свою очередь в Министерстве обороны Великобритании заявили, что российские военные не стреляли по эсминцу Defender.

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Автор: Виктория Токарева