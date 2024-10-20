В районе аэродрома фиксировались многочисленные взрывы.

Ночью 20 октября Силы обороны Украины ударили по инфраструктуре военного аэродрома "Липецк-2", что в Липецкой области РФ.

"В частности, целью были склады боекомплекта, места хранения горюче-смазочных материалов и авиационной техники. Известно, что на аэродроме базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31 воздушно-космических сил противника", - сообщили в Генштабе ВСУ.

Удар по заводу Свердлова в России

Также в ведомстве официально подтвердили успешный удар по заводу им. Свердлова в городе Дзержинск Нижегородской области РФ. Отмечается, что на данном предприятии производятся химические вещества для артиллерийских боеприпасов и фугасных авиабомб.

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"По имеющейся информации, на территории завода хранились управляемые авиационные бомбы", - добавили в Генштабе.

Россию атаковали дроны 20 октября - что сообщалось

Напомним, как писал УНИАН, ночью 20 октября Россию атаковало более 100 дронов, взрывы гремели минимум в семи российских областях.

Почти сразу стало известно, что под атаку попал ФКП "Завод им. Свердлова", который является одним из крупнейших российских предприятий, специализирующихся на производстве взрывчатых веществ и боеприпасов.

По данным источников УНИАН в ГУР, завод производит авиабомбы, в частности КАБы, боевые части противотанковых кумулятивных управляемых ракет, боеголовки к ракетным комплексам ПВО.

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