Это также поможет укрепить экономику Украины.

Швеция поможет финансировать закупку и доставку пшеницы из Украины в страны, где риск массового голода наиболее высок.

Об этом говорится в сообщении правительства Швеции.

Также правительство приняло решение о выделении Украине полумиллиарда крон на реконструкцию и гуманитарную поддержку.

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"Благодаря сегодняшнему решению Швеция окажет большую поддержку в предстоящем процессе восстановления, в том числе для устойчивого управления разрушенной инфраструктурой. Швеция также возьмет на себя координирующую ответственность за управление отходами и их переработку при восстановлении Украины, о чем просил президент Зеленский, когда премьер-министр Магдалена Андерссонс посетила Киев в июле", - говорится в сообщении.

"Покупая 40 000 тонн пшеницы и отправляя ее, Швеция способствует облегчению человеческих страданий, которые российская агрессия усугубила для миллионов людей, страдающих от голода в других частях мира. Это снижает острый риск голодания. Это также укрепляет экономику Украины и независимость страны", - отмечает министр помощи Матильда Эрнкранс.

Напомним, Швеция выступила против полного запрета на выдачу виз россиянам.

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