Оккупационная власть любым способом пытается восстановить боеспособность подразделений, понесших потери.

Оккупанты несут большие потери во время штурма украинских позиций на Авдеевском направлении.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

Отмечается, что в лечебные учреждения ежедневно поступает более 30 человек из состава 1-го армейского корпуса российских войск.

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Оккупационные власти любым способом пытается восстановить боеспособность подразделений, понесших потери.

Война в Украине: актуальные данные

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге и востоке страны. Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что освобождена почти вся территория Харьковской области.

На деоккупированных территориях правоохранители продолжают находить человеческие останки военных и гражданских со следами пыток.

Успехи Вооруженных сил Украины на юге даются очень тяжелыми боями и усилиями, отметила представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк: "Продвижение не такое стремительное и быстрое, как бы нам хотелось, но достаточно результативное".

В районе ГЭС в Новой Каховке оккупанты затопили 9 вагонов для постройки переправы с целью подготовки путей отступления.

К обороне ВС РФ готовятся как на востоке (полоса Сватово - Кременная), так и на юге - в Херсоне. Усилены проверки граждан, враг продолжает захвачивать в плен гражданское население якобы из-за "связей с ВСУ и СБУ".

Всего с начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 54 250 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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