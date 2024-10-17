Солдаты из Северной Кореи могут участвовать в боевых действиях не на временно оккупированных территориях Украины, а на Курщине, предполагает Гетьман.

Военные из КНДР действительно могут усложнить ход боевых действий в Украине, поскольку речь идет об увеличении количества военнослужащих со стороны врага. Их присутствие жизнь нам не улучшит, считает военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман.

"Они могут заменить российских тыловиков, чтобы их отправили на фронт. Поэтому, конечно, это не улучшит нам жизнь. Предполагаю, что планируют быстро привлечь 40-50 тысяч корейцев, потому что именно такое количество россияне "сняли" с восточного фронта, чтобы перебросить на Курщину, и теперь им надо как-то компенсировать эти силы", – пояснил он в интервью УНИАН.

По словам Гетьмана, есть несколько предположений, как Россия применит это "пополнение". Северокорейский контингент может участвовать в боевых действиях не на временно оккупированных территориях Украины, а на Курщине.

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Еще одно предположение заключается в том, что солдаты КНДР будут не на линии фронта, а в относительном тылу, на третьей линии. Там они могут заниматься строительными или другими работами, которые не связаны с ведением боевых действий. Это позволит высвободить российских оккупантов от службы в тылу, чтобы их можно было перевести на линию фронта.

"Российским генералам не хватает людей из-за тактики, которую они используют, то есть именно "мясные штурмы". Но стоит понимать, что информация не подтверждена, есть только предположения", – констатировал Алексей Гетьман.

Участие войск КНДР в войне против Украины

Несколько дней назад министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что Северная Корея может отправить военных своих вооруженных сил на поддержку войны России против Украины.

Источник УНИАН в Силах обороны подтвердил, что на Дальнем Востоке РФ продолжается подготовка более 10 тысяч северокорейских военных. Отмечалось, что их готовят к переброске на приграничные территории, а также планируют использовать для ротации российских войск.

В СМИ уже сообщали, что 18 военных из КНДР сбежали с позиций на границе Брянской и Курской областей России – всего в 7 километрах от государственной границы Украины.

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