По меньшей мере два балкера завезли в Мариуполь груз двойного или военного назначения.

Российские оккупанты планируют сделать из Мариупольского морского порта, который сейчас временно оккупирован, свою военно-логистическую базу. Об этом в эфире телемарафона рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, в этом году Мариупольский порт в основном простаивал, но осенью, в конце сентября-октябре, наблюдалась активность оккупантов. Кроме того, что из порта выходили загруженные суда, по словам Андрющенко, зафиксировано, что в течение октября по меньшей мере два морских балкера зашли загруженными.

"Они зашли с грузом двойного, по меньшей мере, назначения, если не военного. Разгрузка происходила очень быстро. Происходила тайком на тех причалах, где очень сложно фиксировать извне. А участвовали в разгрузке и обслуживании этих судов или непосредственно граждане Российской Федерации, которых вахтовым методом завозят из Новороссийска, или предатели - мариупольские докеры, которые прошли очень плотную проверку в свое время", - рассказал советник.

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Он пояснил, что именно из-за указанных нюансов информация об этих "тайных" грузах очень ограничена. Их выгружали непосредственно на железную дорогу, по которой отвезли на территорию комбината Ильича, и дальше - на Волноваху, на север Донецкой области.

По его мнению, что российские захватчики планируют превратить Мариупольский порт в свою военную логистическую базу. Андрющенко подчеркнул:

"Поэтому мы предполагаем, что в следующем году, начиная с февраля, весны, как начнется активная навигация, они уже активно будут использовать порт, как военно-логистическую базу. И на самом деле у них все для этого готово".

Советник добавил, в конце октября и в ноябре в порту пока определенное затишье.

"Это мы связываем с тем, что россияне выполняют очень важную для них сделку морскую, связанную с вывозом металлолома, металлопродукции под видом металлолома с территорий, в частности, металлургических комбинатов, из Мариуполя. Поэтому было несколько морских балкеров, которые ушли и пока еще не вернулись и судьба грузов пока непонятна. Если эта сделка окажется для россиян удачной, то мы будем видеть активность (в порту - УНИАН)", - сказал Андрющенко.

Ситуация в оккупированном Мариуполе

Напомним, в сентябре возле временно оккупированного Мариуполя ВМС ВСУ вместе с другими подразделениями Сил обороны нанесли удар по важным российским складам с боеприпасами, которые были обнаружены разведкой. По подтвержденным данным, в результате удара было уничтожено как инфраструктуру хранилищ, так и тонны боеприпасов, которые захватчики накапливали для применения на территории Украины. Говорилось, что удачное попадание должно было намного усложнить для врага тыловое обеспечение подразделений, которые непосредственно ведут боевые действия на линии соприкосновения. В частности, на юге Украины.

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