Оккупанты вели огонь из "Градов" и САУ.

Сегодня зафиксировано 9 обстрелов приграничных населенных пунктов Сумской области.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"За день было 9 обстрелов приграничных населенных пунктов. Более 150 приходов. Все громкие звуки, которые слышали сегодня сумчане-это обстрелы приграничья области. В частности, в полдень россияне обстреляли из САУ жилой массив села Кияница. 40 прилетов", - отметил он.

Видео дня

По его словам, территории юношеской общины также были под минометным огнем еще несколько раз в течение дня.

"Середина-Будская община: 7 приходов из САУ. Эсманская община: 9 русских мин. Предварительно-без последствий. Краснопольская община: около 15 часов территорию накрыли огнем из "Градов". 40 прилетов. Миномет - 15 прилетов. Вечером, по другой части территории общины, еще 5 прилетов. Миропольская община. Враг открыл огонь из артиллерии после 17 часов. Всего 19 прилетов, повреждены частные дома мирных жителей. Детали позже. Белопольская община - 10 приходов из минометов. Информация о последствиях уточняется. Великописаревская община: были минометные прилеты около 20 часов. После 21 часа - 8 ракет из вертолета. Детали впоследствии", - проинформировал Живицкий.

Обстрелы Сумщины оккупантами: что известно

Как сообщал УНИАН, в сводке Сумской ОВА отмечалось, что ночью оккупанты из минометов и самоходных артиллерийских установок обстреляли территорию пограничной Зноб-Новгородской общины, зафиксировано 20 "прилетов".

Кроме того, 1 октября в течение дня враг дважды обстреливал территорию Середино-Будской общины - зафиксировано 8 "прилетов" из ствольной артиллерии.

РФ начала полномасштабное вторжение в Украину рано утром 24 февраля и обстреливала не раз различные мирные населенные пункты. По состоянию на начало сентября из-за вражеских обстрелов погибло более 7 тысяч мирных людей, а 5,5 тысяч - получили ранения.

Вас также могут заинтересовать новости: