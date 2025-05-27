Аналитики JPMorgan заявили, что ожидают прекращения огня в Украине в 2025 году. По их мнению, президент Украины Владимир Зеленский уже к концу второго квартала "скорее всего, будет вынужден пойти на сделку с Россией", что приведет к замораживанию линии фронта, но не будет полноценным мирным соглашением.В частности, они назвали четыре возможных сценария для Киева: лучший сценарий - южнокорейский (вероятность - 15%); неплохой - израильский (вероятность - 20%); не самый лучший - грузинский (вероятность - 50%); худший сценарий - белорусский (вероятность - 15%).

Если серьезно брать их во внимание, то, мне кажется, наиболее вероятный и оптимальный для Украины - израильский.

То есть, речь о том, что у нас заканчивается активная фаза боевых действий, но мы не имеем никаких документов, которые фактически фиксируют завершение войны как таковой; время от времени будут происходить какие-то обстрелы, столкновения, но не такие масштабные, как это есть по состоянию на сегодняшний день...

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На самом деле Украине стоит с такими сценариями знакомиться, мы должны их учитывать, но, конечно, они не являются каким-то указателем. Ведь, с одной стороны, они выглядят достаточно логично. А с другой - они поверхностны.

В этом смысле, прежде всего, следует понимать, что аналитики JPMorgan, которые называют все эти сценарии, делают это с какой-то целью. Как работает любой прогноз? Сам факт его публикации в некоторой степени влияет на политическую действительность: все начинают на него смотреть, выбирать для себя какой-то оптимальный вариант, и потом частично подгонять свои действия под этот сценарий.

В данном случае, речь идет о том, что эти аналитики работают на крупнейший конгломерат банковско-финансовых учреждений. Поэтому они смотрят на все эти процессы с точки зрения прочности глобальной банковской системы и финансовых рисков. На Западе постоянно так делают. То есть, в этих сценариях нет ничего экстраординарного, они сделаны по стандартной процедуре.

А вот насколько они могут быть реализованы на практике? Думаю, что в чистом виде ни один из них не подходит. Ведь ключевой момент - прекращение боевых действий и так называемые компромиссы - будет напрямую зависеть от того, какие гарантии получит Украина. А мы, считаю, получим что-то такое, чего сейчас нет ни в каких прогнозах.

В общем, Украина должна нарабатывать свой собственный сценарий. Мы должны рисовать контур будущего, надеясь, что на это обратят внимание другие страны, и они постепенно будут под него подстраиваться. При этом, не может быть одного сценария - можем и должны предлагать несколько, в частности, оптимальный, реалистичный и пессимистичный.

На сегодня, оптимальным сценарием для Украины был бы выход на линию разграничения в 2022 году.

А наиболее реалистичным является сценарий заморозки по той линии разграничения, которая есть на сегодня, в идеале - с присутствием потом каких-то западных войск, которые будут выступать определенным сдерживающим фактором для России. Да, он, конечно, будет предусматривать определенные уступки с нашей стороны, но самое главное - сохранение государства без каких-либо вмешательств России в нашу внутреннюю политику.

И пессимистический сценарий - большая потеря территорий и подписание какого-то договора, по которому мы, возможно, юридически и не признаем оккупированные территории российскими, но этот договор будет иметь прямое влияние на внутренние процессы в Украине. Но сразу отмечу, что я в такой сценарий не верю, потому что для этого России нужно было бы едва ли не победить и добиться мягкой капитуляции Украины. Хотя он может иметь место как теоретическая разработка.