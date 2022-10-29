Также злоумышленник корректировал вражеский огонь по Никополю.

Задержан еще один российский агент в Днепропетровской области. Мужчина сливал данные врагу о передвижениях HIMARS и М777.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Кроме того, злоумышленник корректировал многочисленные ракетные удары по Никополю, в частности по объектам энергетической инфраструктуры, и "отчитывался" оккупантам о последствиях воздушных атак.

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По данным следствия, вражеским приспешником оказался местный житель, которого после начала полномасштабного вторжения завербовали представители спецслужб РФ.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. По ходатайству СБУ суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Россия охотится за HIMARS

В июле стало известно о том, что Путин перебросил спецназовцев, которые должны были искать места расположения РСЗО HIMARS.

Издание "The Washington Post" писало, что Украина вместо этого научилась обманывать противника: военные разработали деревянные муляжи типа HIMARS. В течение нескольких первых недель работы такой приманки было уничтожено не менее 10 крылатых ракет "Калибр".

HIMARS в Украине

США передали первые HIMARS Украине в июне. В том же месяце в ВСУ показали видео первой работы установок по оккупантам.

Как отметил министр обороны Алексей Резников, условием передачи HIMARS было ограничение их применения по российской территории, в то же время такой запрет не распространялся на оккупированные территории, в том числе и на Крым.

HIMARS предназначены для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям.

Украине пока передали ракеты дальностью до 80 км.

По словам военного эксперта Сергея Кузана, российские противоракетные системы, такие как С-300 и С-400, не способны перехватывать HIMARS. По этому поводу в России еще летом началась паника: Минобороны Шойгу постоянно отчитывалось об уничтоженных установки и составь БК к ним.

Украина и США неоднократно опровергали ложь оккупантов.

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