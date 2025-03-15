Официально в Украине атаку по НПЗ еще не комментировали.

В российском Туапсе более суток продолжается пожар на нефтеперерабатывающем заводе, который был атакован в ночь на 14 марта. Об этом сообщает проект "Схемы" со ссылкой на спутниковые снимки сервиса Sentinel EO Hub Browser.

Губернатор Краснодарского края РФ Вениамин Кондратьев ранее сообщал, что пожар возник из-за атаки Сил обороны Украины по территории НПЗ. Площадь возгорания составляла более тысячи квадратных метров. По его информации, горел один из резервуаров с бензином.

Официально в Украине атаку по НПЗ еще не комментировали.

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"Схемы" также опубликовали свежий спутниковый снимок, на котором и видно столб дыма в районе Туапсинского НПЗ:

Атака по Туапсинскому НПЗ

Ночью 14 марта была атакована территория Туапсинского нефтеперерабатывающего завода. Местные жители публиковали в сети кадры масштабного пожара, который был виден даже из окон поездов.

Примечательно, что это не первая атака на НПЗ в Туапсе. В ночь на 26 февраля силами Главного управления разведки совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины был нанесен удар по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае РФ. В результате атаки на объекте прозвучало не менее 40 взрывов и возник пожар, было повреждено нефтеперерабатывающее оборудование.

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