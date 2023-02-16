Каждый такой дрон способен нести до килограмма взрывчатки и уничтожить вражеский танк или группу пехоты.

Украинские морские пехотинцы показали самодельные дроны-камикадзе, которые они используют против россиян на фронте.

Как говорится в сюжете ТСН, каждый такой дрон способен нести до килограмма взрывчатки и уничтожить вражеский танк.

"Самодельные они. Дополнительно устанавливается электродетонатор, чтобы, когда дрон чего-то касался, был взрыв. Больше всего, что он может уничтожить - это танк или группу пехоты", - рассказал морской пехотинец 35-й бригады с позывным "Гагарин".

По словам пилотов дронов, обнаружить их беспилотники значительно сложнее, чем те же иранские БПЛА, которые РФ применяет против Украины: "Враждебные средства противодействия тяжело видят его, он летает на таких частотах, что враг видит его как мобильный телефон. Он лучше, чем другие дроны".

Стоимость одного такого дрона-камикадзе в среднем составляет полтысячи долларов.

Война в Украине - актуальные новости

Напомним, общие боевые потери России в Украине с 24 февраля 2022 года ориентировочно составляют около 139 тысяч 770 человек личного состава.

По данным Генштаба ВСУ, российская армия продолжает наступать на пяти направлениях.

За 15 февраля авиация Сил обороны за 15 февраля нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских войск, а также пять раз ударила по позициям зенитно-ракетных комплексов РФ.