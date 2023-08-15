По его словам, стрельбу начал дагестанец с нашивкой военной полиции.

Один из участников бойни во временно оккупированном Урзуфи Владимир Евсеенко раскрыл детали резонансной стрельбы.

С оккупантом пообщался проект "ВЧК-ОГПУ". Отмечается, что Евсеенко - это уголовник, который в колонии заключил контракт с Минобороны. По словам оккупанта, он был в компании с другими зэками, которые в ресторане поссорились с дагестанцами.

"С двумя рамсы были... Там были чеченцы или дагестанцы, не различаю их, на одно лицо. У одного была нашивка ВП, он начал стрельбу. Такой короткий с бородой. Я попытался выбить автомат и все, ничего не помню. Потом узнал, что с нашей стороны один 200-ый и один 300-ый, это я".

Стрельба в Урзуфе

В Урзуфе сошлись зэки-оккупанты, принадлежащих к воинской части в Чечне, с не менее пьяным военным полицейским из Дагестана Садрутдином Акаевым. Последний "положил" зэков из автомата, затем начал стрелять по всем подряд, в том числе и по своим коллегам из военной полиции. В результате его застрелили.

Ранее УНИАН писал, что в этом инциденте погибли семь гражданских из числа местных жителей.

Примечательно, что чеченский министр по нацполитике Ахмед Дудаев, который отрицать участие "кадыровцев" и чеченцев вообще в этой перестрелке, вероятно, не соврал, если верить версии, изложенной ВЧК-ОГПУ. Потому что в инциденте участвовали этнические русские и дагестанцы.

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