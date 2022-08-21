Такими ракетами оккупанты практически ежедневно обстреливают город.

В Николаеве показали сбитую ракету С-300, которыми россияне в последнее время практически ежедневно обстреливают город.

Видео с остатками ракеты опубликовал пресс-офицер Николаевской областной военной администрации Дмитрий Плетенчук в Facebook.

По информации главы Николаевской ОВА Виталия Кима, оккупанты ударили по Николаеву ракетами типа С-300 ночью 21 августа.

"Пока известно о попадании на территорию предприятия. Другие попадания были по окрестностям города. Предварительно пострадавших нет. Информация о последствиях разрушений уточняется", – отметил он.

Мэр Николаева сообщил, что по состоянию на сегодняшний день, российские оккупанты нанесли разрушений городу более чем на 813 миллионов гривень:

"Всего около 250 поврежденных коммунальных объектов, среди которых детсады, школы, больницы, учреждения культуры и спорта. Наши специалисты проработали около 1500 обращений от жителей города по поводу повреждений жилых домов. Сегодня работаем над тем, чтобы как можно скорее восстановить людям жилье и подготовить его к зиме".

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