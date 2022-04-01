Первым заданием фейковой власти может стать формирование мнения, что только Россия спасет местное население от голода.

По имеющейся в Генштабе информации, ФСБ России планирует сформировать на временно оккупированных территориях Херсонской области оккупационные органы власти, которые будут состоять из сотрудников силовых структур РФ.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО в Telegram.

Отмечается, что по примеру ОРДЛО, первым заданием фейковой власти может стать формирование мнения, что только Россия спасет местное население от голода.

"Уже сейчас оккупанты не пропускают к ВОТ грузы с гуманитарной помощью. Далее, вероятно, раз в месяц люди "на камеру" будут получать от псевдовласти продуктовый пай", - говорится в сообщении.

Вторая задача, как отмечают в СНБО, будет заключаться в тотальном контроле за местным населением. Из рядов коллаборантов могут избрать "народную дружину", которая будет репрессировать население под предлогом соблюдения норм введенного на неопределенный срок комендантского часа.

"По такой схеме РФ уже "освободила" население ОРДЛО. Люди не могут получить минимальную соцзащиту, ведь Россия не считает нужным заботиться о населении захваченных территорий", - отмечается в сообщении.

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