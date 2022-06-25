Окраска бронежилета крайне похожа на камуфляж ВСУ, официально утвержденный с 2014 года.

Российский генерал-кадыровец Апти Алаудинов "засветился" под Северодонецком в бронежилете украинской армии.

Об этом сообщает русская служба британской телерадиокомпании ВВС, ссылаясь на видео, опубликованное главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

На кадрах Алаудинов стоит среди других оккупантов и рассказывает об обстановке в Северодонецке. На нем бронежилет, забавление которого идентично официальному камуфляжу Вооруженных сил Украины.

На левом плече бронежилета также виден элемент известный под названием "коробочка" - уплотненный валик, который удерживает ремень оружия от скатывания с плеча. "Коробочки" есть только у украинских и российских бронежилетов, однако российская окраска намного темнее.

"Это дополнительный аргумент в пользу того, что генерал Алаудинов одет именно в украинский бронежилет, а не в Западную форму похожего окраса", – отмечают журналисты.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в СБУ показали, как на самом деле воюют "кадыровцы". В телефоне одного из боевиков нашли видео, на которых оккупанты танцуют под автоматные очереди и стреляют по деревьям, имитируя серьезный бой.

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