Морские дроны атаковать их не смогут, однако есть другой способ.

Российские захватчики перебазировали свои носители крылатых ракет "Калибр" в акваторию Азовского моря, поскольку там их не смогут достать морские дроны.

Об этом LIGA.net рассказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков. Он напомнил, что сначала оккупанты "спасали" свои корабли из Крыма, затем - из Новороссийска Краснодарского края, где их также достали украинские морские дроны и беспилотные летательные аппараты.

Выйти из Черного моря через Босфор они не могут, поскольку Турция закрыла проливы для прохода военных судов. Остается один вариант - Азовское море. "У Украины нет выхода к этому морю из-за оккупации. Керченский пролив сейчас перекрыт, поэтому Украина не может морскими дронами добраться до Азовского моря", - объяснил эксперт.

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По его словам, в теории поражать такие цели можно с помощью украинских противокорабельных ракет "Нептун". "Мне кажется, что нет ничего невозможного. Но, опять же, они совершили пуски, а где они будут заряжаться. Я не уверен, что в Азовском море есть инфраструктура для зарядки ракет", - добавил он.

Потери Черноморского флота РФ

Согласно последним данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения оккупанты потеряли 28 кораблей и катеров, а также одну подлодку.

Ранее Управление стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ публиковало карту с ориентировочными местами затоплений и повреждений кораблей РФ.

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