Обошлось без разрушений и жертв.

Российские захватчики сегодня, 12 сентября, обстреляли две общины Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.

"Эсманская община: 18 прилетов из ствольной артиллерии в течение дня и еще 17 минометных и 6 из САУ - в Шалыгинской общине. Также было 6 очередей из крупнокалиберного пулемета по территориям общины со стороны России", - рассказал он.

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По словам Живицкого, эти обстрелы в Шосткинском районе прошли без разрушений и жертв.

Напомним, россияне нанесли авиаудар по больнице на Сумщине, есть пострадавшие. Российская вражеская авиация, не пересекая границу Украины, обстреляла больницу. В результате ее помещение разрушено. Детали обстрела Живицкий пообещал обнародовать позже.

Также сообщалось, что на Сумщине мужчина работал на оккупантов и обеспечивал их продуктами. В течение марта во время временной оккупации населенных пунктов Ахтырского района местный житель добровольно помогал вражеским войскам.

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