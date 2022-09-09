Полностью разрушена крыша одноэтажного здания больницы, повреждены стены, выбиты окна с рамами, сгорело имущество внутри.

В результате утреннего обстрела больницы на Сумщине ранены 8 человек.

Об этом в Telegram сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Прямое попадание ракеты было в терапевтическое отделение. Полностью разрушена крыша одноэтажного здания больницы, повреждены стены, выбиты окна с рамами, сгорело имущество внутри. Пострадали от взрыва и здание лицея, два частных дома мирных жителей и детсад, что рядом с больницей", - отметил он.

Видео дня

По словам Живицкого, в здании садика выбито более 30 окон, также пострадали пищеблок и котельная.

"Комнаты внутри усеяны осколками от разбитых окон. Повреждены и мебель внутри детсада. К счастью, детей в этом садике не было. Но ранены восемь человек, травмы различной степени тяжести. Медики сейчас оказывают помощь", - рассказал председатель ОВА.

Как сообщал УНИАН, утром 9 сентября российская авиация нанесла авиаудар по больнице Великописаревской общины на Сумщине.

Вас также могут заинтересовать новости: