Председатель Киевской ОГА сообщил, что в Бородянке российская оккупационная армия захватила в плен людей, что находились в психоневрологическом диспансере.

Председатель Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба сообщил, что в Бородянке оккупанты захватили психоневрологический диспансер. Сейчас власти не знают как эвакуировать пленных пациентов.

Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона.

"В городе Бородянка у нас захватили психоневрологический диспансер, в котором находятся 670 человек. Мы на сегодня не понимаем, каким образом эвакуировать этих людей, каким образом им помочь. Мы знаем, что у них есть еда, мы понимаем, что в них заканчиваются запасы воды. И к сожалению, у них заканчиваются медикаменты. Эти люди с определенными особенностями, поэтому им нужна помощь постоянная, они должны находиться под медицинским уходом. Многие из них люди, которые не взбираться много уже лет. Ситуация очень сложная", - отметил он.

По словам председателя Киевской областной государственной администрации, сегодня целый день идет бой за Ирпень. Оттуда удалось эвакуировать группу людей.

"Самый сложный участок у нас - это действительно Варшавская трасса, Житомирская трасса - это Киев, Буча, Гостомель, Ворзель. Идут ожесточенные бои. Сегодня целый день идут бои за Ирпень. Вы действительно с самого начала правильно сказали, что были взорваны пути железнодорожные. И хочу отметить, что мэр города Ирпень взял людей и повел их, просто вывел на трассу, где уже со своей стороны подключиться все службы, волонтеры. И автобусами люди доставлялись либо до Академгородка, либо до железнодорожного вокзала", - сказал он.

Также Кулеба отметил, что для людей, которые оказались в зоне боевых действий и нуждаются в помощи, работает колл-центр.

"Звонков большое количество. Мы каждого человека, который дозвонился и сказал, где он находится и чем ему надо помочь, мы каждого человека ведем отдельно. И обязательно каждому поможем", - сказал он.

Как ранее сообщал УНИАН, несколько дней российские оккупанты вели обстрелы по жилым домам в населенном пункте Бородянка. 3 марта спасатели Бучанского района совместно с волонтерами эвакуировали из города более двухсот жителей.

Вас также могут заинтересовать новости: