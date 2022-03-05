Диспансер, где находится более 600 человек, может быть заминирован.

Сейчас проверяется информация о захвате оккупантами психоневрологического диспансера в Бородянке Киевской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время телемарафона сообщил глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба.

"У нас информация есть о том, что в Бородянке захватили психоневрологический диспансер. Там находится более 600 человек... Эту информацию мы получили около часа назад. Мы сейчас ее проверяем", - заявил он и добавил, что, по имеющейся информации, в населенный пункт вошли "кадыровцы".

Кроме того, Кулеба подчеркнул: "У меня есть информация, что заминирован этот объект. Мы сейчас это все проверяем".

Он подчеркнул, что если это все будет подтверждено, то это будет еще одним доказательством бесчеловечного отношения к людям, тем более больным.

"В основном там люди, которые не могут самостоятельно передвигаться. Это люди с определенными физическими особенностями", - подчеркнул Кулеба.

Кроме того, "больными точками" в области он также назвал Бучу, Ирпень, Гостомель и Ворзель.

Вас также могут заинтересовать новости: