Сейчас проверяется информация о захвате оккупантами психоневрологического диспансера в Бородянке Киевской области.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время телемарафона сообщил глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба.
"У нас информация есть о том, что в Бородянке захватили психоневрологический диспансер. Там находится более 600 человек... Эту информацию мы получили около часа назад. Мы сейчас ее проверяем", - заявил он и добавил, что, по имеющейся информации, в населенный пункт вошли "кадыровцы".
Кроме того, Кулеба подчеркнул: "У меня есть информация, что заминирован этот объект. Мы сейчас это все проверяем".
Он подчеркнул, что если это все будет подтверждено, то это будет еще одним доказательством бесчеловечного отношения к людям, тем более больным.
"В основном там люди, которые не могут самостоятельно передвигаться. Это люди с определенными физическими особенностями", - подчеркнул Кулеба.
Кроме того, "больными точками" в области он также назвал Бучу, Ирпень, Гостомель и Ворзель.
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