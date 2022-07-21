Тысячи тонн продукции, предназначенной для детей и стариков, полностью сгорели.

Во время ночной атаки на Николаев российские оккупанты уничтожили склад с гуманитарной помощью.

Об этом сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"В 3 ночи российские оккупанты ударили 2 ракетами по одному наших гуманитарных штабов. Тысячи тонн продукции, предназначенной для детей и пожилых людей, полностью сгорели", - проинформировал он.

Виталий Ким также показал на видео, что осталось от одного из складов с гуманитаркой.

Также глава ОВА показал момент попадания вражеских ракет в гуманитарный штаб.

Как писал УНИАН, ночью городской голова Александр Сенкевич сообщил, что в Николаеве раздаются мощные взрывы.

Впоследствии председатель ОВА сообщил, что в ночь на 21 июля российские оккупанты выпустили по Николаеву семь ракет С-300, нанеся значительные разрушения.

По его словам, в настоящее время известно об одном пострадавшем, более подробная информация уточняется.

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