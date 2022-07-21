В настоящее время известно об одном пострадавшем.

В ночь на 21 июля российские оккупанты выпустили по Николаеву семь ракет С-300, нанеся значительные разрушения.

Об этом сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Около 03:05, 21 июля, российские оккупанты выпустили по городу семь ракет С-300. По предварительной информации, известно о попадании в объект инфраструктуры, АЗС, газопровод и складское помещение. Спасательными службами ликвидированы все возгорания, которые возникли в результате обстрелов", - отметил он.

По его словам, в настоящее время известно об одном пострадавшем, более подробная информация уточняется.

Вблизи Николаева оккупанты наносили удары по селу Лиманы (разрушены жилые дома, хозяйственные постройки, пострадавших нет), между населенными пунктами Котляревое и Зеленый Гай (загорелись поля с зерновыми, пострадавших нет).

Кроме этого, 20 июля в результате вражеского обстрела загорелась хвойная подстилка и лесные насаждения в Галициновской общине.

Многочисленные обстрелы зафиксировали в Баштанском районе области. В частности, были "прилеты" в селах Червоная Долина и Широкое. В последнем вследствие попадания в жилой дом есть один погибший.

Также ночью обстреливали Баштанской общину, есть "прилеты" по деревням, часть вражеских снарядов не разорвалась, информация о пострадавших и повреждений уточняется.

Продолжаются обстрелы Березнеговатской общины, за минувшие сутки они вызвали возгорание сухой травы и кустарников.

"Под постоянными обстрелами остаются села, находящиеся на линии разграничения. Информация о пострадавших отсутствует. Информация о разрушениях жилых домов уточняется", - заявил Ким.

Как писал УНИАН, ночью городской голова Александр Сенкевич сообщил, что в Николаеве раздаются мощные взрывы.

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