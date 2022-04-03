Город под контролем ВСУ.

Глава Криворожской ОВА Александр Вилкул заявил об обстреле города российскими оккупантами.

Об этом он рассказал в вечернем сводке.

В Ингулецком районе оккупанты ударили по гражданским объектам, пострадали десятки частных домов и одно учебное заведение. Без жертв.

По его словам, огонь враг вел из реактивной системы залпового огня "Смерч". Другая РСЗО "Град" благодаря сдвигу боев до Кривого Рога уже не доставала.

"Орки били "Смерчами", били, опять же, запрещенными Женевской конвенцией кассетными боеприпасами", - сказал Вилкул.

Город под контролем ВСУ.

Как писал УНИАН, в ночь на 2 апреля россияне обстреляли Кривой Рог из реактивных систем залпового огня "Град".

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