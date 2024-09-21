Местные СМИ пишут, что из-за удара выбиты окна в по меньшей мере пяти жилых домах в Шевченковском районе.

Вечером в субботу, 21 сентября, российские террористы в очередной раз атаковали Харьков.

Враг выпустил по городу КАБы, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. В городе были слышны взрывы. Впоследствии появилась информация о вероятном прилете в многоэтажку.

"Предварительно прилет в жилую многоэтажку. Информация о пострадавших и разрушениях собирается", – написал Терехов.

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Информацию о попадании в многоэтажку позже подтвердил и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его данным, было два вражеских попадания КАБами по Харькову. Одно из них – в Шевченковском районе.

Деталей о пострадавших в результате атаки оккупационных войск РФ по состоянию на 23:15 нет.

Обновлено 23:17: "Медиагруппа Накипело. Харьков" пишет, что выбиты окна в по меньшей мере пяти жилых домах в Шевченковском районе.

"Также из-за взрыва загорелся детский сад. На месте работают спасатели и медики", – говорится в сообщении.

Обновлено 23:22: Есть пострадавшие в результате удара по многоэтажке, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Обновлено 23:29: По данным главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, в результате атаки по многоэтажке ранены по меньшей мере три человека. Инфрормация обновляется.

Обновлено 23:32: В Харькове подтверждено попадание КАБа по жилой многоэтажке.

"Известно о по меньшей мере 12 пострадавших. Поисково-спасательная операция продолжается. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры", – сообщил Терехов.

Атаки РФ по Украине

Российские захватчики продолжают терроризировать мирные населенные пункты Украины. В Никополе под удар вражеского дрона попал автомобиль с людьми. В результате атаки погибли 12-летняя девочка и женщина 25 лет. Кроме того, были ранены два человека – 4-летняя девочка и 25-летний мужчина.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что, по данным украинской разведки, Кремль готовит удары по критическим объектам украинской атомной энергетики накануне зимы. В частности, это касается открытых распределительных устройств на АЭС и подстанциях электропередачи, критических для безопасной эксплуатации атомной энергетики.

В связи с этими планами противника, Украина обратилась к союзникам и международным институтам.

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