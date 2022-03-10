Никто из гражданского населения и личного состава полиции не пострадал.

Российские оккупанты нанесли авиаудар во время эвакуации людей в городе Изюме на Харьковщине.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Коварный враг нанес авиаудар во время эвакуации людей в городе Изюме. К счастью, никто из гражданского населения и личного состава Изюмского районного управления полиции не пострадал", - говорится в сообщении.

В Нацполиции уточнили, что всего удалось эвакуировать 40 автобусов с гражданами.

Как ранее сообщал УНИАН, в связи с интенсивными обстрелами со стороны российской армии, украинская власть делает все возможное, чтобы обезопасить мирное население. Для этого проводится эвакуация из тех городов, где ситуация наиболее напряженная. 10 марта организовали шесть гуманитарных коридоров

Вас также могут заинтересовать новости: