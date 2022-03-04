Местное население призывают не верить фейкам.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщает о распространении российскими инфотерористами новой волны дезинформации относительно событий в Херсоне.

Об этом говорится в заявлении Госспецсвязи.

"4 марта на Херсонской площади Свободы российские захватчики будут размахивать флагами РФ и кричать, что Херсон - это "Херсонская Народная Республика"", - сообщают в ведомстве.

Для этого в город свозят 2 больших автобуса, 20 автомобилей, 2 спринтера и 7 "ГАЗелей".

"Обращаемся к жителям города Херсон! Не дайте себя обмануть! Не подходите близко к этой массовке! Не верьте фейкам!", - призывают украинцев.

Напомним, сегодня в Херсоне оккупанты захватили помещение ТРК "Общественное вещание: Херсон". В частности, оккупанты хотят дезориентировать украинцев, посеять панику, сломить граждан и склонить украинские войска к сдаче, распространяя дезинформацию о якобы "капитуляции и подписания мирного договора с РФ.

Отмечается также, что оккупанты не дают возможности сделать "зеленый коридор", чтобы дальше развивать гуманитарную катастрофу города.

"Подлый враг: он планирует привезти гуманитарный конвой из России и журналистов, снимать сюжеты, как военные РФ обеспечивают горожан едой и медикаментами. В результате - еще одна пропаганда для российского потребителя", - добавили также в МВД.

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