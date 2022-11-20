Часть российских войск из Херсона отправили в Донецкую область.

Отступление российских оккупантов из Херсона дало РФ возможность перебросить 20 тысяч военных, чтобы усилить свои группировки на других направлениях фронта. Часть из них отправили на восток Донецкой области.

Как сообщает The Wall Street Journal, Украина готовится к новому наступлению именно там, поскольку войска, выведенные из Херсона, присоединятся к недавно мобилизованными россиянам. Кроме того, российские оккупанты увеличили интенсивность атак на том направлении.

Издание отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только за пятницу, 18 ноября, зафиксировали около 100 обстрелов в Донецкой области.

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"Никакого ослабления боевых действий или передышки не было", – подчеркнул он.

Журналисты издания добавили, что после отступления с северных регионов Украины весной 2022 года россияне заявляли о намерении захватить Донбасс. Летом им удалось установить контроль над почти всей Луганской областью. Однако поставки в Украину дальнобойной высокоточной артиллерии из США помогло украинским войскам затормозить наступление россиян на Донбассе.

Военные аналитики считают, что командующий так называемой "спецоперацией" в Украине генерал Сергей Суровикин будет находиться под давлением. От него будут требовать результатов на Донбассе после отступления из Херсона, а также создания новых оборонительных позиции на восточном берегу Днепра.

Война в Украине: ситуация на Донбассе

Военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что сейчас элитные подразделения российской армии, которые были на правом берегу Днепра на Херсонщине, перебрасывают на Авдеевское направление, чтобы оттеснить наших защитников.

Офицер батальона "Свобода" Андрей Ильенко прогнозирует, что зимняя кампания в Донецкой области будет горячей. По его словам, военное руководство РФ гонит мобилизованных и зэков на позиции Сил обороны Украины.

Военный эксперт Роман Свитан отметил, что россияне несут большие потери в районе Павловки. Оккупанты не могут там закрепиться, поскольку украинская артиллерия уже "пристрелялась".

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