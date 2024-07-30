Девять месяцев битвы за Донбасс: Россия платит огромную цену за минимальный успех, - NZZ

Киеву регулярно удается наносить поражающие удары, разрушительная сила российской авиации значительно больше.

В последние недели после более стабильной фазы снова возросло количество сообщений о российских завоеваниях. Москва с гордостью перечисляет все села, которые оккупирует ее войско: Волчье, Евгеновка, Песчаное и Прогресс. Большинство из них - пустынные ландшафты руин, которые не имеют стратегического значения. Но даже ради малейших успехов Кремль жертвует сотнями солдат. Таким образом диктатор Владимир Путин создает впечатление, что продвижение России не остановить, пишет NZZ.

Такая тактика войны ставит украинцев в опасное положение. Они не могут позволить себе ошибиться, потому что враг постоянно ищет слабые места. По мнению украинских экспертов, последние наступления России были удачными из-за несогласованности действий ВСУ: под Торецком сорвалась ротация войск, а на Прогрессе произошло недоразумение между двумя бригадами, которые стояли рядом. Это влияет на мотивацию и моральный дух, стоит территории и человеческих жизней.

900 квадратных километров оккупировано за девять месяцев

Однако каждый, кто смотрит на поле битвы с чуть большего расстояния, должен прийти к выводу, что Москва пока мало чего достигла, несмотря на гигантские потери техники и войск. В середине июля молодой французский аналитик Клеман Молен подвел итоги наступления на Донбассе, которое длилось девять месяцев: самый важный результат - падение укрепленного города Авдеевка. Есть и четыре десятка сел.

Видео дня

Россияне завоевали местность преимущественно к западу от Авдеевки, где продолжали наступление. В целом они оккупировали почти 900 квадратных километров. Звучит много, но это всего 0,15 процента территории Украины. Главнокомандующий британской армии заявил на этой неделе, что при такой скорости россиянам понадобится пять лет, чтобы завоевать четыре частично оккупированных украинских региона.

Однако это предполагало, что Москва продолжала предоставлять необходимые ресурсы, но потери колоссальные. О самом затратном этапе войны говорят не только западные спецслужбы, но и российские СМИ: в начале июля портал "Медуза" подсчитал цифру в 120 тысяч убитых по данным реестров погибших и некрологов. Ежедневно добавляется от 200 до 250. Вместе с ранеными насчитывается полмиллиона потерь с начала вторжения.

Хотя в прошлом году россиянам удалось достаточно успешно вербовать новых солдат, теперь вооруженным силам приходится работать активнее. Город Москва предлагает добровольцам бонусную заработную плату за контракт, но количество новобранцев значительно сократилось.

Подразделениям РФ также не хватает транспортных средств. Производство новых танков и бронетранспортеров не может удовлетворить потребности войска. Поэтому армия расконсервирует свои советские склады. Платформа Warspotting насчитала за последние девять месяцев 4 тысячи уничтоженных единиц техники, из них 1114 только на Покровском направлении. Среди украинцев потери меньше в десять раз.

На днях в сети появилось видео, которое демонстрирует масштаб российских потерь: колонна из 57 единиц бронетехники попала под огонь под Угледаром. Используя беспилотники и артиллерию, ВСУ быстро уничтожили 13 единиц техники, прежде чем россияне отступили. За последние несколько месяцев были десятки таких неудачных атак.

Однако такие видео - это не только признак украинской силы. С одной стороны, военные эксперты отмечают, что части таких колонн регулярно достигают своих целей. С другой стороны, украинской бронетехники почти не видно - просто потому, что ее у защитников мало. Это означает, что они не могут проводить контратаки, не имеют огневой поддержки и транспортных средств. Так называемыми FPV-дронами украинцы могут компенсировать лишь часть этого недостатка.

Недостаток техники, оружия и солдат касается практически всего украинского фронта на востоке. Мобилизация и обучение новых войск остаются вялыми, а новые поставки оружия из США медленно достигают наиболее уязвимых секторов. Разрыв логистических цепей является одним из приоритетов обеих воюющих сторон.

Украинцы полагаются в первую очередь на беспилотники и ограниченный арсенал ракет Himars и Atacms. Даже если Киеву регулярно удается наносить поражающие удары, разрушительная сила российской авиации значительно больше. Позади фронта истребители стреляют тяжелыми планирующими бомбами и ракетами. Они уничтожают целые позиции и наносят значительный ущерб гражданской инфраструктуре. А поскольку защитники на фронте имеют слишком мало зенитных средств, реактивные самолеты также непосредственно вмешиваются в боевые действия. Главнокомандующий украинской армии Александр Сырский недавно заявил, что самолеты F-16, которые вскоре прибудут, облегчат эту проблему, но они не являются чудодейственным средством.

Атаки Москвы продолжаются

Даже если сегодня положение украинцев выглядит менее безнадежным, чем весной, неизвестно, достигло ли наступление Москвы уже кульминации. В июне и июле группа Frontelligence Insight наблюдала несколько сотен бронетехники, которую перевозили из России вблизи фронта. Они еще не появились на поле боя. Сырский ожидает дальнейшего увеличения численности российских войск с 520 000 до 690 000 человек до конца года.

Поэтому атаки, вероятно, будут продолжаться, особенно потому, что украинцы не в состоянии начать контрнаступление в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Российский военный эксперт Кирилл Михайлов отмечает "оппортунистическую стратегию" Москвы, которая пытается расширить более мелкие прорывы за счет развертывания резервов и таким образом приблизиться к завоеванию всего Донбасса. Эта стратегия показала определенный успех, поскольку многие украинские подразделения были истощены и неукомплектованы, а линии обороны отличались по силе.

Россияне угрожающе наступали, в частности на участке Покровска. Они отошли на пять километров от важной дороги между центрами Донбасса Покровском и Краматорском. Если они дойдут до этого, то могут значительно усложнить или даже сделать невозможным снабжение важных участков фронта, в том числе Часов Яр. Украина также может быть вынуждена отступить в среднесрочной перспективе на самом юго-востоке, где город Красногоровка, вероятно, находится на грани падения.

"Но все это не следует путать с хаотичным развалом украинского фронта. Эксперты считают это очень маловероятным. Кроме того, совершенно непонятно, как россияне планируют захватить важнейшие центры Донбасса имеющимися силами. Самая большая угроза способности Украины продолжать защищаться кроется в другом месте: в усталости от войны ее собственного населения и, прежде всего, ее западных партнеров. Они все активнее требуют прекратить этот конфликт. Это делает внешнюю поддержку, от которой Украина зависит как никогда, все более непредсказуемой. Это усилится, если Дональд Трамп победит на президентских выборах в США", - отмечает издание.

Война в Украине: последние новости

Российские оккупационные войска ведут самые ожесточенные наступления в районе стратегически важного города Покровска в Донецкой области. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

Кроме того, враг активизировался возле Гуляйполя на Запорожском направлении. Об этом рассказал спикер оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий. Что касается Ореховского направления, то это сейчас основная горячая точка в оперативной зоне, добавил он.

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