Похоже, агрессор в который раз меняет стратегию в войне против Украины на фоне огромных потерь.

Российские спецслужбы начали реализацию плана проведения терактов на территории своей страны, в совершении которых обвиняют Украину.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Там отмечают, что по состоянию на 14 апреля на российском приграничье произошло уже несколько "терактов", в совершении которых руководство страны-агрессора обвиняет украинские диверсионно-разведывательные группы.

В частности, пропагандистские СМИ, со ссылкой на губернатора Курской области, заявили, что в среду, 13 апреля, якобы произошел обстрел российского пограничного наряда в Кореневском районе. В заметке отмечается, что обстрел произошел из лесополосы на украинской территории.

А уже сегодня, 14 апреля, спецслужбы врага сообщают, что со стороны Украины был обстрелян пограничный пункт пропуска в Брянской области, в результате обстрела которого было повреждено два автомобиля. Даже возбудили уголовное дело.

Напомним, ранее в Брянской, Белгородской, Курской и Воронежской областях РФ ввели "желтый уровень террористической опасности".

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