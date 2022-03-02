По городу ходят полностью деморализованные, пьяные российские военные.

В Сумской области российские войска держат жителей города Тростянец Ахтырского района фактически в заложниках.

Об этом сегодня вечером в своем Telegram-канале сообщил председатель Сумской облгосадминистрации − руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

По его информации, враги расставили российскую ударную технику между домами тростянчан: в центре города, на улице Благовещенская, вблизи полиции и на других улицах.

"Российская армия - это не армия, это ссыкуны, которые прикрываются гражданскими. Враги мародерствуют, обчищают магазины, грабят жилые дома", − написал чиновник.

Он рассказал, что вчера, 1 марта, россияне ограбили все магазины в центре города, разбили своим танком ворота исторического сооружения "Круглый двор", разрушили картинную галерею, ограбили секонд-хенды и переодевались в гражданское.

"По городу ходят полностью деморализованные, пьяные российские военные. Обстреливают машины гражданских и коммунальные служб", − рассказал председатель Сумской ОГА.

При этом он подчеркнул, что украинские военные дают отпор врагу.

"Но мы даем отпор врагу! Благодаря ВСУ уничтожили точечным попаданием две САУ, которые вели обстрел Ахтырки! Российским врагам мы не простим ни одной капли крови, ни одного сантиметра нашей истерзанной земли!",- подчеркнул Живицкий.

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