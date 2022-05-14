Россия вступила в третью фазу полномасштабной войны в Украине.

В Министерстве внутренних дел сейчас считают, что россияне планируют третью фазу войны минимум до конца года.

Об этом советник главы МВД Украины Виктор Андрусив заявил в эфире украинских телеканалов, передает "Укринформ".

Отвечая на вопрос, сколько может длиться третья фаза войны, Андрусив выразил мнение, что россияне планируют "минимально тянуть до конца года".

"Объясняю почему – согласно их расчетам, ближе к зиме начнется серьезный энергетический кризис, и начнутся проблемы с отоплением, и в Украине тоже эти проблемы начнутся, и серьезные проблемы с экономикой. Потому что цены на энергоносители очень сильно растут, и сейчас ставка Кремля будет на то, что ближе к концу года Запад поймет, скажем так, что надо договариваться с РФ. И если они (захватчики - ред.) продержатся до конца года, то тогда они ожидают, что с ними будут договариваться по тому, что они требуют", - сказал советник главы МВД.

Ранее в МВД рассказали, что Россия вступила в третью фазу полномасштабной войны в Украине и готовится к долгосрочному бою. Андрусив отметил, что первой фазой была попытка захватить Украину "за несколько дней", второй — провести большое окружение Сил обороны Украины на востоке.

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