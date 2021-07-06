Также направлена группа российских офицеров-инструкторов для подготовки диверсионно-разведывательных подразделений оккупационных войск.

На временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях командование Вооруженных сил РФ направило новые партии вооружения и горючее.

Как сообщили в Главном управлении разведки Украины, поставки осуществляются, чтобы усилить боевые возможности соединений и частей оперативной группировки российских оккупационных войск.

Так, за прошлый месяц через неконтролируемые участки государственной границы Украины на временно оккупированную территорию с территории РФ были завезены свыше 3 тыс. тонн горючего, новые партии вооружения и боеприпасов российского производства, в том числе беспилотные летательные аппараты, мобильные комплексы связи и радиоконтроля, минометные и противопехотные мины.

Кроме того, на временно оккупированную территорию прибыла группа российских офицеров-инструкторов из состава соединений и частей 8 армии Южного военного округа ВС РФ для организации и проведения занятий по подготовке диверсионно-разведывательных подразделений российских оккупационных войск.

Читайте такжеНазвано имя бойца, убитого боевиками на Донбассе (фото)В течение июля участились случаи грубых нарушений оккупантами режима прекращения огня на Донбассе, в том числе с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Россияне обстреливали жилые районы Авдеевки, а 5 июля в результате обстрела погиб один военный и еще трое получили ранения. В ТКГ пообещали поднять этот вопрос на заседании группы 6 июля.

Миссия ОБСЕ зафиксировала со 2 по 4 июля зафиксировала 339 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. В частности в Донецкой области – 261 и 78 – в Луганской.

Большинство нарушений произошли в районе к западу и югу от Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка), на юго-восток от н. п. Гнутове (подконтрольный правительству, 90 км к югу от Донецка), а также в районе северо-западнее н. п. Маяк (неподконтрольный правительству, 19 км к востоку от Донецка).

С полуночи 27 июля 2020 года на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако российские оккупанты регулярно осуществляют обстрелы украинских позиций.

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Автор: Инна Андалицкая