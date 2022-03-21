Несколько часов назад российские оккупанты обстреляли город Зеленодольск (Криворожский район Днепропетровская область) из "Градов". Но ВСУ дали жесткий ответ.
Об этом сообщил глава Криворожской райгосадминистрации Евгений Сытниченко в Facebook.
"В итоге - уничтожен полностью склад боеприпасов противника. И "Градов", которые обстреляли город, также больше нет", - отметил Сытниченко.
Ранее враг нанес удар из Градов по мирному селу Марьянскому. Попали и в периметр насосной станции, которая обеспечивает перекачку воды с Каховского водохранилища в Водохранилище Южное Кривой Рог. Последствия удара и то, какие восстановительные работы необходимы, устанавливают специалисты. Проблем с запасом воды не будет.