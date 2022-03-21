Украинские защитники уничтожили полностью склад боеприпасов противника.

Несколько часов назад российские оккупанты обстреляли город Зеленодольск (Криворожский район Днепропетровская область) из "Градов". Но ВСУ дали жесткий ответ.

Об этом сообщил глава Криворожской райгосадминистрации Евгений Сытниченко в Facebook.

"В итоге - уничтожен полностью склад боеприпасов противника. И "Градов", которые обстреляли город, также больше нет", - отметил Сытниченко.

Ранее враг нанес удар из Градов по мирному селу Марьянскому. Попали и в периметр насосной станции, которая обеспечивает перекачку воды с Каховского водохранилища в Водохранилище Южное Кривой Рог. Последствия удара и то, какие восстановительные работы необходимы, устанавливают специалисты. Проблем с запасом воды не будет.

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