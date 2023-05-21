Конфискованные лодки "официально" передали на баланс подразделениям российских оккупационных войск.

Российские захватчики продолжают красть имущество населения на временно оккупированных территориях Украины. В частности, захватчики отбирают катера у жителей оккупированной части Херсонщины.

Как сообщает Центр национального сопротивления, россияне "отжали" у местных жителей около 100 катеров.

"Изъятые лодки "официально" передали на баланс подразделениям российских оккупационных войск. Таким образом оккупанты пытаются решить проблему дефицита плавсредств", – отметили в ЦНС.

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Что происходит на оккупированных территориях

На оккупированной территории Луганской области россияне обустроили больницу для своих 300-х в школе. Сейчас в учебном заведении в Голубовке лечат около 50 захватчиков.

В то же время в Запорожской области россияне минируют дамбы и затапливают поля. Так враг готовится к предстоящему контрнаступлению Вооруженных сил Украины. Кроме того, оккупанты увеличили количество обстрелов в регионе.

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