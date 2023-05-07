Таким образом россияне пытаются уменьшить дефицит плавсредств в формированиях оккупационных войск РФ.

Российские захватчики продолжают отбирать имущество гражданских жителей на временно оккупированных территориях Херсонской области. В частности, речь идет о катерах.

Как сообщают в Центре национального сопротивления, катера "отчуждают" на оккупированном Левобережье Херсонской области. Таким образом россияне пытаются уменьшить дефицит плавсредств в формированиях оккупационных войск РФ.

"Сейчас на временно оккупированных территориях юга Украины оккупанты имеют проблемы с логистикой. За направление отвечает заместитель министра обороны РФ Юнусбек Евкуров, который провалил планы с обеспечением катерами российских подразделений", – добавили в ЦНС.

Видео дня

Ситуация на оккупированной территории Херсонщины

Коллаборанты начали готовиться к "выборам" на Херсонщине. Приспешники оккупантов намерены провести незаконные выборы на левобережной части области уже осенью 2023 года.

Кроме того, россияне готовятся к "эвакуации" в Херсонской и Запорожской областях. В то же время в Крыму оккупанты готовятся к блокаде. В Центре национального сопротивления говорят, что большинство коллаборантов из населенных пунктов на косе Арабатская стрелка уже покинули регион.

Вас также могут заинтересовать новости: